700.000 verres "Belgium" et une nouvelle usine pour relancer Durobor

Sauvée de la faillite, la gobeleterie de Soignies compte sur l’enthousiasme et le carnet d’adresses d’Herman Green, le soutien de la Sogepa et le retour, notamment, d’AB Inbev pour pérenniser son activité. à 90 ans, Durobor va s’offrir une nouvelle usine. Le pari de la dernière chance.

L’industrie du verre est une véritable institution en Belgique. Le travail du verre y existe depuis le Moyen-Âge et le savoir-faire est reconnu à l’international. Durobor en est un fleuron wallon. L’usine, implantée à Soignies, fête cette année ses 90 ans. "Si vous revenez dans 18 mois, plus rien ne sera pareil ici", prévient Herman Green, le CEO et coactionnaire, en concluant la visite qu’il nous a accordée.

Une visite impressionnante à plus d’un titre. Par le bruit assourdissant qui surgit des machines. Par la beauté métallique des engins de production. Par ces installations chargées d’histoire.

On se croirait de retour dans les sixties. Excepté le four qui date de 2012 et qui a fait l’objet d’un investissement d’un peu plus de 13 millions d’euros, toutes les machines datent de ces années-là. "La vétusté de nos installations a un impact considérable sur notre approche concurrentielle. Aujourd’hui, sur 100 verres produits, moins de 60% sont commercialisables, là où la concurrence, qui possède des outils plus modernes, obtient des rendements de 75%", insiste Herman Green.

Des hauts et des bas

L’entreprise sonégienne fondée en 1928, sous le nom de la Compagnie internationale de gobeleterie inébréchable, est une fierté de l’industrie wallonne. Elle a connu des sommets, mais a touché le fond aussi. "À partir de là, on ne peut que rebondir", s’enthousiasme le patron.

Le début de la crise de l’industrie verrière se situe au début des années 80. Il y avait trop de verreries de par le monde. Avec à la clé, une surcapacité de production. Et donc, un engrenage sans fin avec des prix de vente à la baisse. Finalement, les faillites se sont succédé.

90 ans d’histoire 1928 :Création de l’entreprise La compagnie internationale de gobeleterie Inébréchable voit le jour à l’initiative de la mutuelle Solvay et des Américains de Libbey Glass Manufacturing. 1935: Dur-O-Bord Soignies surfe sur le succès de son innovation qui consiste à avoir le bourrelet sur le rebord du verre. La marque Dur-O-Bord est lancée. La gamme de produit s’étend aux cendriers, biberons, thermos. 1980: Le début de la crise C’est la fin de l’âge d’or pour l’industrie verrière. Le marché est arrivé àmaturité. L’industrie est en surcapacité de production. La guerre des prix éclate. 1993: L’arrivée en Angleterre Durobor reprend Ravenhead Glass Compagny au Royaume-Uni. L’entreprise voit son potentiel de production s’élever à 180 millions de pièces par an. Elle exporte dans plus de 80 pays. 2003: La verrine arrive L’entreprise doit se diversifier pour survivre et réalise un coup de génie: elle invente le verre à manger. La gobeleterie emploie alors 400 personnes. 2018: Le plan de la relance Une nouvelle usine en 2019 avec à la clef le maintien de 150 emplois. L’objectif est de fabriquer entre 40 à 60 millions de pièces par an.

Entre-temps, à Soignies, la marque Durobor, dont le signe caractéristique est une bulle d’air dans le fond du verre, a évolué au fil des années (lire la ligne du temps). Petit cocorico, c’est aussi Durobor, au début des années 2000, qui a mis le premier sur le marché "des verres à manger". Et oui, la vérine est wallonne. "C’est une des forces de Durobor: sa capacité à influencer le marché en créant des tendances qui seront adoptées dans les cuisines du monde entier!" se réjouit le CEO.

Pour la petite histoire, le nom Durobor vient du fait que les verres sont durs… au bord. Buvez une pils dans un verre à bière et vous comprendrez ce que l’on vient d’écrire. Il y a quelques années, l’entreprise a pensé déposer la marque Durofin. En effet, le marché du verre s’est peu à peu davantage porté sur le fin.

L’entreprise fête cette année ces 90 ans. Pour relancer la marque, il faut donc de nouvelles installations. "Une marque qui existe encore après 90 ans, c’est remarquable, insiste Herman Green. Durobor est toujours vivant. Mais Durobor a besoin d’une nouvelle usine. C’est un miracle que nous arrivions encore à produire avec les installations actuelles. Nous avons commandé les nouvelles lignes de production. La première sera installée en juillet, dans les bâtiments que nous occupons, à la place d’une des trois anciennes lignes sur lesquelles nous travaillons actuellement. Pour démonter l’ancienne et construire la nouvelle, il ne faut pas plus d’un mois. Nous recommencerons en septembre avec la deuxième nouvelle ligne, toujours dans les anciens bâtiments. À partir de ce moment-là, nous serons capables de produire sur le site de Soignies des verres soufflés, des verres pressés et des verres à pied."

"Durobor est toujours vivant. Mais Durobor a besoin d’une nouvelle usine." Herman Green CEO Durobor

L’entreprise vient d’ailleurs de choisir l’auteur du projet des nouveaux bâtiments. "Le travail va débuter tout de suite par l’étude de préfaisabilité. Il faut compter deux mois pour cette phase. Ensuite, l’entreprise sera officiellement auteur de projet et s’occupera des discussions avec la Ville de Soignies en vue de déposer le permis unique. On table sur quatre mois pour cette étape et alors, seulement, nous pourrons construire. La construction en elle-même ne devrait pas prendre plus de six mois, ce qui nous amène à l’entrée dans les nouveaux locaux pour fin février 2019", expose l’homme d’affaires néerlandais.

Les autorités communales sont très attentives au dossier Durobor. À l’instar des Carrières du Hainaut et des carrières de la Pierre Bleue Belge, l’entreprise sonégienne est en effet un des employeurs privés les plus importants de l’entité.

Le plan de la dernière chance

Le plan porté à bout de bras par Herman Green est-il celui de la dernière chance? "En tout cas, si notre plan ne fonctionne pas, alors oui, je pense que c’en est fini pour Durobor car on a atteint la taille minimale", répond avec franchise le nouveau patron.

Mais Herman Green croit en l’avenir. Tout comme la Sogepa. Ce sont les deux actionnaires actuels de l’entreprise. Herman Green Invest détient 52% et la Sogepa le solde. Les deux actionnaires ont fait un apport en numéraire de 6 millions le 22 juin 2017. Un destin commun qui est né… lors de la mise en faillite de l’entreprise.

Rétroactes. Nous sommes le mardi 11 avril 2017. Lors d’un conseil extraordinaire, Durobor demande sa mise en faillite. Mais la Sogepa, qui est déjà propriétaire des murs et des outils, sollicite une procédure en réorganisation judiciaire. Durant la PRJ, la responsable de l’entreprise au sein de la Sogepa, Sarah Krins, fait réaliser un audit. Et c’est là qu’arrive Herman Green. L’homme d’une cinquantaine d’années est reconnu dans le secteur de la gobeleterie. Il a travaillé de nombreuses années pour l’américain Libbey, un leader du secteur. C’est lui qui réalise le volet commercial de l’audit. Herman Green possède une connaissance fine des clients de l’entreprise et des réseaux de distribution. En réalisant l’audit, il se rend compte que le savoir-faire de Durobor vaut encore son pesant d’or. C’est à partir de ce constat que l’idée germe dans la tête du Néerlandais de reprendre l’entreprise. Il commence à construire un plan industriel et fait revenir une banque dans la partie (BNP Paribas, NDLR) qui est prête à faire un prêt de l’ordre de 18 millions. Oui, l’ancien Durobor n’avait même plus de banque.

L’homme d’affaires peut également compter sur une quinzaine de partenaires stratégiques. Le Néerlandais bénéficie ainsi du soutien de clients importants et de personnes très actives dans le domaine de la décoration de verre. Car Durobor ne fabrique pas seulement des verres, elle peut également les décorer. D’ailleurs, pendant notre visite, ce sont les fameux verres Belgium du groupe AB InBev qui étaient en production. Nous avons ainsi vu les verres Moussa Dembélé et Dries Mertens défiler devant nous.

"Quand vous avez une marque, un projet crédible et des clients, pour réussir, vous devez parvenir à fabriquer le produit de manière compétitive." renaud witmeur patron de la sogepa

En juin 2017, Herman Green présente donc un nouveau projet industriel. La Sogepa décide de lui emboîter le pas. "Outre la personnalité enthousiasmante d’Herman Green, deux éléments nous ont convaincus de soutenir l’initiative, avance Renaud Witmeur, le patron de la Sogepa. La conviction profonde que la marque Durobor a encore de la valeur sur le marché, la crédibilité du projet industriel défendu par Herman Green mais aussi le fait que Herman parvenait très rapidement à décrocher de nouveaux contrats. Et selon moi, une fois qu’un tel projet détient ces trois éléments, c’est-à-dire une marque, une crédibilité et des clients, il n’y a plus qu’un élément à remplir pour lui donner toutes les chances de réussir, c’est de fabriquer le produit de manière compétitive. À partir de là, en tirant les enseignements des échecs antérieurs, il faut investir dans l’outil. L’investissement est essentiel pour faire face à des concurrents qui sont dans des pays où les coûts de production sont moins élevés. Dans ce contexte, on ne peut réussir qu’avec une bonne marque, des bons produits, une bonne localisation et une productivité exemplaire."

L’entreprise va produire du… fin

D’où une nouvelle usine, un nouveau four et une capacité de production réduite (celle-ci est de 80 tonnes/jour contre 105 auparavant). Ce projet maintient l’emploi de 150 personnes avec un plan de formation et de mobilité interne. Cela permettrait de fabriquer entre 40 à 60 millions de pièces par an. Ce qui représenterait au final une augmentation de 40% de la production par rapport à la situation actuelle. Attention, entre 40 millions et 60 millions, le gap est important car le mix produit l’est tout autant. Des verres avec ou sans pied, ce n’est pas la même chose à réaliser.

Avec cette capacité de production, le nouveau business model devrait fonctionner sur le long terme. Le plan d’affaires prévoit qu’environ 60% du chiffre d’affaires sera réalisé sur le marché gastronomique, 35% en brasserie internationale et 5% dans le commerce de détail.

Avec la nouvelle usine, Durobor pourrait fabriquer du dur mais aussi du fin. La pérennisation de l’entreprise passe aussi par là. En 2020, on pourra dire avec certitude si Herman Green et la Sogepa ont réussi leur pari. Et si Durobor aura retrouvé ses lettres de noblesse.

"Un nom synonyme de qualité" " Je ne sais pas si on peut avoir confiance ou pas dans Herman Green, mais en tout cas, il se bat comme un diable. Il est parvenu à faire revenir AB InBev à Soignies." C’est un ponte de la région du centre qui s’exprime en ces termes. Durant notre visite, Durobor était en train de réaliser la production de la décoration de 700.000 verres pour la future campagne de promotion d’AB InBev. Pour rappel, Jupiler changera bien de nom pour devenir "Belgium" pendant cinq mois. D’où un relooking pour les canettes, les bouteilles et les verres. Au total, 290 millions de produits seront redessinés au nouveau nom. Une liste… de 24 Diables Au siège louvaniste d’AB InBev, on confirme faire appel au service de Durobor sans vouloir en dire trop pour des raisons de confidentalité. "AB InBev fait appel à Durobor car son nom est, depuis de nombreuses années, synonyme de qualité et de patrimoine de la bière belge. Des valeurs que nous partageons en tant que brasseur, indique Heleen Vanhoudt, corporate social responsibility manager Benelux & external communications global. Durobor est en effet le partenaire idéal et nous permet d’offrir la meilleure expérience bière aux consommateurs, notamment grâce au verre. Le fait que Durobor soit une entreprise belge supporte nos objectifs pour un monde meilleur. D’une part, le fait de s’adresser à des fournisseurs locaux nous permet de réduire les émissions de CO2. D’autre part, notre partenariat avec Durobor nous permet de soutenir notre communauté locale. Nous espérons continuer à collaborer étroitement avec Durobor afin de pouvoir atteindre un impact environnemental positif et durable." Selon nos informations, dans le cas de la Belgium, c’est AB InBev qui s’est occupé de réaliser le design de la décoration. La décoration du verre consiste, d’un côté, à afficher le nom de la marque et de l’autre, le visage d’un Diable Rouge. Ainsi AB InBev a envoyé un fichier reprenant 24 noms. Reste à espérer, pour le brasseur, que la liste des 23 qui seront sélectionnés par Roberto Martinez se rapprochera le plus possible de la sienne.