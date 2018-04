Amazon déploie des marques propres par dizaines

Depuis 2017, Amazon a lancé plus de 60 marques propres sur sa plateforme. Le géant de l’e-commerce copie le modèle des distributeurs physiques car les marques propres génèrent de meilleures marges. Selon Morgan Stanley, elles pourraient représenter 5% de ses revenus d’ici 2019 et peser un milliard de dollars de marge brute.

Amazon est devenu un grand distributeur comme un autre. Le champion de l’e-commerce ne fait pas qu’écouler sur sa plateforme des produits de grandes marques dans les domaines les plus variés, il vend de plus en plus de produits affichant ses propres labels.