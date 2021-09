April, un nouveau printemps pour les parfumeries Planet Parfum

Le groupe français Bogart veut se doter d'une marque unique de parfumeries. D'ici la fin novembre, les 78 Planet Parfum du pays passeront sous l'enseigne April.

Une seule enseigne sur six marchés, une extension du parc de magasins, une nouvelle plateforme internet, une approche omnicanal: le groupe français J. Bogart, propriétaire de la société belge Distriplus qui chapeaute les enseignes Planet Parfum et Di, entend consolider sa place dans le top 4 des détaillants de parfums et produits de beauté. Et faire pièce, chez nous, au grand rival Ici Paris XL, propriété du groupe chinois A.S. Watson.

"Nous lancerons le 3 novembre une nouvelle plateforme de commerce électronique et de vente en ligne plus conviviale." Cyril de Montesquieu Directeur général de Planet Parfum (Belgique-Luxembourg-France)

Présent dans six pays (Belgique, Luxembourg, France, Allemagne, Émirats, Israël), le groupe coté sur Euronext Paris, qui emploie 2.200 personnes dans le monde (dont près de 900 en Belgique), a décidé de rassembler toutes ses enseignes sous une seule bannière. Son choix s'est porté sur la marque April, déjà présente en France, à Dubaï et en Israël. Chez nous, le lifting est déjà en cours. D'ici la fin novembre, les 81 Planet Parfum belges et luxembourgeois et les 16 parfumeries Milady grand-ducales seront rebaptisés April, un changement qui ne concerne pas les 107 drugstores Di.

Pourquoi April? "Ce nom est synonyme de printemps, et donc de renouveau", dit Cyril de Montesquieu, directeur général de Planet Parfum pour la Belgique, le Luxembourg et la France. Plus prosaïquement, le groupe J. Bogart, qui est aussi historiquement un producteur de parfums (Carven, Jacques Bogart, Ted Lapidus, Chevignon) et de cosmétiques (Stendhal, April, Close), peut ainsi valoriser à bon compte une de ses marques propres.

Modèle omnicanal

Ce changement de marque s'accompagne d'une réorientation stratégique, centrée sur un objectif majeur: se rapprocher au maximum des clientes (90% de la fréquentation des magasins est assurée par des femmes) en ouvrant de nouveaux magasins, en élargissant l'assortiment et en privilégiant un modèle omnicanal.

138 millions € En Belgique, les revenus du groupe J. Bogart ont plafonné à 138 millions d'euros en 2020, contre 180 millions en moyenne les autres années.

"Nous lancerons le 3 novembre une nouvelle plateforme de commerce électronique et de vente en ligne plus conviviale. Notre objectif est d'y proposer 30.000 produits et articles. Car même si les magasins représentent plus de 90% de nos revenus, nous ne pouvons négliger le digital", souligne Cyril de Montesquieu.

Pour ce faire, le groupe envisage de se diversifier du côté de l'offre capillaire, de l'aménagement intérieur (bougies, parfums d'ambiance...) et de tout ce qui touche à la beauté.

Des ventes qui redémarrent, malgré la crise sanitaire

En ces temps de crise sanitaire, les achats de produits cosmétiques et de parfums ont forcément reculé dans l'ordre de priorité des consommateurs. En Belgique, les revenus du groupe J. Bogart ont ainsi plafonné à 138 millions d'euros en 2020, contre 180 millions en moyenne les années précédentes. Le télétravail a réduit la consommation de parfums et de produits de maquillage.

Mais les ventes redémarrent, lentement. "Nous allons retrouver le même niveau de revenus, mais pas forcément sur les mêmes produits, sur les mêmes marques et aux mêmes lieux", dit Tanguy de Ripainsel, directeur du département Retail du groupe J. Bogart.

"Nous n'avons pas vocation à aller chercher le touriste. Chaque fois que nous nous sommes éloignés du modèle de proximité, nous nous sommes trouvés en difficulté." Tanguy de Ripainsel Directeur du département Retail du groupe J. Bogart

"Créer un nouvel écosystème"

Pour les responsables du groupe, c'est donc le moment de "créer un nouvel écosystème reliant les client(e)s, les conseillères vendeuses et les acteurs locaux pour favoriser une plus grande proximité avec la clientèle". La réticence du consommateur à retourner dans les grands centres commerciaux peut, selon eux, jouer en faveur d'enseignes comme Planet Parfum, plus présentes dans des quartiers commerçants.

"Nous n'avons pas vocation à aller chercher le touriste. Chaque fois que nous nous sommes éloignés du modèle de proximité, nous nous sommes trouvés en difficulté. Notre vocation, c'est de faire partie d'une communauté. Après la crise, les clientes sont revenues dans les magasins parce qu'elles voulaient renouer le contact avec les vendeuses", explique Tanguy de Ripainsel.

Les dirigeants du spécialiste des parfums et cosmétiques veulent aussi casser l'image d'une industrie qui ne vend que des produits onéreux. "Nous sommes dans le luxe accessible. Nous voulons arriver à couvrir des besoins qui ne sont pas uniquement des produits chers", assure Cyril de Montesquieu.