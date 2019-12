Baisse des ventes pour les commerçants durant l'automne

A quelques jours de la fin de l’année, le syndicat neutre pour les indépendants (SNI) a fait le point sur la saison automnale des commerçants. Il en ressort que la période ne fut pas des meilleures. "Par rapport à l’année dernière, les stocks ont encore augmenté de 4%. Pas vraiment une bonne nouvelle puisque le bilan global de 2018 était déjà négatif et que les détaillants ont acheté moins que l'année dernière", explique le SNI dans un communiqué de presse.

Etranglement du secteur

Plusieurs raisons sont avancées par le SNI pour expliquer ses résultats moyens. A commencer par la météo, peu favorable pour pousser à l’achat de vêtements d’hiver. "Le temps doux n’est pas le seul responsable. Les différentes actions de réductions successives font que les consommateurs attendent ces actions pour faire leurs achats." Dans son communiqué, le syndicat dénonce ces journées de fortes réductions, toujours plus nombreuses. " Les clients apprécient ces actions, mais n’oublions pas que cela crée des problèmes chez les commerçants qui voient alors leur marge bénéficiaire se rétrécir fortement. Et donc, ils ne gagnent quasi plus rien. C’est un effet d’étranglement pour le secteur", explique Christine Mattheeuws, présidente du SNI.