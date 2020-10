Balta bondit en bourse, mais "la dette incite à la prudence"

Balta a fait état d'une tendance encourageante pour ses résultats du 3e trimestre et a conclu un accord avec ses créanciers européens, ce qui a dopé le titre en bourse. L'endettement du groupe reste toutefois encore très élevé.

Depuis son entrée en bourse ratée sur Euronext Bruxelles en juin 2017, le parcours de Balta a été jalonné de revers et d’avertissements sur résultat à répétition. Un véritable chemin de croix .

Vendredi, le titre ne valait plus qu’un euro alors que lors de son IPO, la fourchette de prix proposée avait été fixée entre 13,25 et 16 euros, l’alternative la plus basse ayant finalement été retenue.