Bic se digitalise

Bic acquiert, pour quelque 34 millions d'euros, la start-up américaine Rocketbook. Objectif: rapprocher l'écriture manuscrite du digital.

Dans un marché frappé d'un côté par la digitalisation et de l'autre par la pandémie, Bic réagit.

La semaine dernière, le géant français des stylos, briquets et rasoirs jetables annonçait pour faire face à la crise sanitaire vouloir réduire ses coûts. Aujourd'hui, face à un monde de plus en plus digital, il annonce l'acquisition prochaine de Rocketbook, une start-up américaine spécialisée dans les cahiers réutilisables et connectés.

"Les produits de Rocketbook permettent de résoudre le défi majeur d'un grand nombre de consommateurs: partager et stocker rapidement et efficacement leurs notes manuscrites, dans le respect de l'environnement." Gonzalve Bich DG de Bic

Le montant de l'opération porte sur quelque 34 millions d'euros. La finalisation de la transaction est prévue d'ici la fin d'année, selon un communiqué. Elle inclut une revalorisation du prix d'acquisition en fonction des performances futures de cette société en forte croissance créée à Boston en 2014.

Quand le manuscrit croise le digital

"Le segment de l'écriture numérique est un marché en pleine expansion et les produits innovants de Rocketbook constituent des opportunités de croissance considérables", insiste-t-on chez Bic. "Les produits de Rocketbook permettent de résoudre le défi majeur d'un grand nombre de consommateurs: partager et stocker rapidement et efficacement leurs notes manuscrites, dans le respect de l'environnement. Nous franchissons aujourd'hui une nouvelle étape, celle du rapprochement de l'écriture manuscrite et du digital", ajoute Gonzalve Bich, directeur général de Bic.

Opportunités pour tout le monde

70 % Rocketbook réalise actuellement 70% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis.

En 2020, Rocketbook, qui produit des cahiers utilisant un stylo effaçable et dont on peut télécharger les pages écrites sur une application, a enregistré un chiffre d'affaires de 27 millions d'euros, en croissance de 35%.

Le réseau de distribution de Bic devrait permettre à Rocketbook, qui réalise actuellement 70% de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis via son référencement sur Amazon, d'augmenter rapidement et significativement ses ventes.

Sur les neuf premiers mois de 2020, les ventes de Bic dans 160 pays ont atteint 1,2 milliard d'euros, en baisse de 15,9%.

Dépenses sous pression

Cette annonce d'acquisition intervient alors que la semaine dernière Bic affirmait sa volonté de réduire ses dépenses pour limiter l'impact de la crise sanitaire.