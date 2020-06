Blackbird, l'embouteilleur de véritables fraises

Deux Namurois ont lancé en 2018, Blackbird, un gin à base de "véritables" fraises de Wépion. En quelques mois, la marque a convaincu septante points de vente spécialisés, des restaurants gastronomiques et deux étoilés de l’intérêt de mélanger la référence fruitée à l’alcool à la mode.

Le lieu est inattendu. A moins d’un kilomètre d’une sortie d’autoroute, sur les hauteurs de la vallée de la Meuse, se dresse l’Atelier de Bossimé. Passer la grande enseigne bleue et blanche qui attire les sportifs en herbe dès le viaduc de Beez, la campagne s’impose directement.

Le décor est assuré par le combo gagnant champs à foison et étendue boisée en guise d’horizon. La ferme installée au milieu de la carte postale est un lieu de création. Bien connu dans la ville des échasseurs, ce collectif d’artisans locaux s’est réuni autour de Ludovic Vanackere, le chef du restaurant gastronomique qui occupe l’ancienne étable de la ferme familiale.

Mais plutôt que de bonne nourriture, il sera question, en ce mardi après-midi ensoleillé, de gin. L’accueil se fait donc sur la terrasse, verre à la main et lunettes de soleil sur le front par Sander Dethiège et Thierry Bachez, les deux fondateurs du Blackbird. Ce merle (en anglais) désigne leur gin à la couleur doucement rosée.

La fraise, la vraie

Une particularité esthétique qui s’explique par leur ingrédient magique: la fraise. Mais pas n’importe laquelle. "On travaille uniquement avec de véritables fraises de Wépion, explique Sander. Le mot ‘véritable’ est essentiel", insiste-t-il, en montrant le logo posé sur le bouchon. "Aujourd’hui, à la criée de Wépion, les fraises viennent de partout en Wallonie. Seules les ‘véritables’ sont produites dans le village", explique-t-il.

Pour les deux patrons, exploiter une spécialité locale était une condition indispensable pour se lancer. "C’était d’ailleurs la première motivation. Nous sommes tous les deux Namurois. On a constaté qu’il n’y avait pas vraiment d’alcool propre à notre région. Nous avons donc rapidement pensé à la fraise, l’un des emblèmes de la région", enchaîne Thierry entre deux grondements de grue qui s’affaire à aménager la nouvelle terrasse du bâtiment.

"A chaque essai, on réunissait une trentaine de testeurs pour ne pas nous fier qu’à notre avis. On voulait éviter le goût trop prononcé, style fraise Tagada." Sander Dethiège Cofondateur de Blackbird

L’idée filtre dans l’esprit des deux compères à partir de 2017 et prend peu à peu forme. En collaboration avec le distillerie Radermacher à Eupen, ils multiplient les essais. "Nous avons eu une dizaine de versions avant celle-ci", glisse le cofondateur, en présentant fièrement sa bouteille flanquée de l’oiseau noir.

"A chaque fois, on réunissait une trentaine de testeurs pour ne pas nous fier qu’à notre avis. On voulait éviter le goût trop prononcé, style fraise Tagada, que certains grands groupes ont testé avec un succès tout relatif", sourit Thierry en invitant à la dégustation, d’abord sans tonic pour sentir la finesse de l’arôme.

Le produit est finalement élaboré en 2018. "En moins d’une année, nous avons vendu 5.000 bouteilles", glisse-t-il. L’ingrédient insolite attire. Mais pas question d’en dire plus sur le nombre de fraises nécessaires pour concevoir une bouteille. "On a déjà essayé de nous imiter donc on préfère ne pas trop s’avancer, justifie Thierry. Disons que nous avons déjà exploité quelques tonnes depuis notre lancement."

Viser juste

Pour se procurer leur indispensable note fruitée, les deux fondateurs peuvent compter sur un ami producteur du village. Sa production est largement suffisante pour répondre à leur demande. L’approvisionnement reste toutefois une étape délicate. "On peut congeler nos fraises, cela n’a pas d’influence sur le goût. On peut donc produire toute l’année. Mais on doit forcément commander nos fraises au moment de la saison et si on se trompe en voyant trop court, ça sera la rupture de stock jusqu’à l’année prochaine", confie Sander.

Sur le marché très à la mode du gin, le Blackbird et ses 36 euros se positionnent au début du premium. Aux grandes surfaces, Thierry et Sander préfèrent les revendeurs spécialisés. "Nous collaborons aujourd’hui avec une septantaine de points de vente, comme des épiceries fines et des cavistes. On refuse de travailler avec les grandes surfaces. Nous avons déjà eu des demandes de plusieurs franchisés de la région mais on a à chaque fois refusé. On préfère se retrouver chez un caviste qui connaît notre produit et sait comment le présenter plutôt que perdu au milieu de quarante gins."

Côté revendeurs, les deux jeunes entrepreneurs peuvent également compter sur plusieurs restaurants gastronomiques. "On travaille même avec deux étoilés, glisse fièrement Sander. Nous fournissons l’Essentiel et nous avons aussi eu une collaboration avec la Table de Maxime pour leur cocktail du mois. Ce sont eux qui sont venus vers nous spontanément."

Aujourd’hui, donc, le Wallon qui souhaite tester le gin rosé ne doit a priori pas trop avaler les kilomètres pour trouver son bonheur à la fraise. "Nous avons commencé la vente en ligne et recevons depuis peu de premières commandes en provenance de France et d’Allemagne. Nous allons aussi nous concentrer sur le Luxembourg".

Pour le client potentiel flamand, ça se complique un peu. "La Flandre est un marché un plus compliqué à toucher. La notoriété de Wépion y est moins importante et ils ont aussi leur région célèbre pour sa production de fraises. De plus, le gin y est déjà un peu moins la mode avec un marché qui arrive à sa limite.

Ce n’est pas encore le cas au sud du pays. "On dit souvent que la Wallonie a deux ans de retard concernant les habitudes de consommation d’alcool", détaille Sander. Les deux fondateurs ne craignent toutefois pas pour leur produit. "Il n’y aurait effectivement pas beaucoup d’intérêt à lancer un énième gin sans particularité. La plus-value de la fraise et notre positionnement premium font que nous considérons avoir notre place sur le marché."

De l'armée aux liqueurs

Pour l’heure, les premiers chiffres ont d’ailleurs tendance à donner raison à l'intuition des deux patrons. Avec environ 200.000 euros de chiffres d’affaires en moins de douze mois, les débuts sont toniques.

"Nous sommes déjà à l’équilibre", expliquent les deux fondateurs. Le pari entrepreneurial reste mesuré. Ils continuent d’ailleurs toujours à travailler en parallèle. Encore ensemble, mais dans un registre où l’esprit créatif a un peu moins sa place. "Nous sommes collègues à l’armée. Nous avons fait tous les deux l’Ecole royale et sommes officiers en charge de la maintenance des avions-chasses à la base de Florennes", sourit Thierry devant l’étonnement que suscite leur CV plutôt inattendu. "Nous avons un diplôme et des connaissances utiles pour l’entrepreneuriat. Ce n’est pas parce qu’on est à l’armée qu’on ne peut pas se lancer". Un point pour l’officier.

Les deux militaires ne manquent d’ailleurs pas d’idée. Quelques mois après leur lancement, ils se sont déjà diversifiés en lançant une gamme de liqueur. " Nous voulions faire quelque chose pour les fêtes de Wallonie. Vu l’engouement et la demande de plusieurs points de vente, on s’est lancé par la suite dans la production en bouteille même si ce n’était pas prévu à la base", sourit Sander.

"L’ambition à plus long terme est de distiller nous-même." Thierry Bachez Cofondateur de Blackbird

Le bon développement se traduit aussi dans l’organisation de la petite entreprise. Ils vont prochainement pouvoir compter sur leur propre liquoristerie, permettant la production de leur nouveau produit mais également plusieurs étapes dans la confection de leur Blackbird.