Christofle Benelux a fait aveu de faillite

Christofle... Le nom de cet orfèvre parisien existant depuis 1830 est généralement synonyme d'art de la table et de raffinement. Pourtant, la marque a fait aveu de faillite au Benelux et l'avocate Françoise Ensch a été nommée curatrice par un jugement rendu à la fin du mois de juin.

L'unique boutique belge de la marque , située le long du boulevard de Waterloo, à l'ombre de The Hotel, a donc fermé ses portes. "Le magasin a été frappé de plein fouet par la crise du Coronavirus", nous a confirmé Françoise Ensch. Selon cette dernière, il s'agit d'une "faillite propre" et la maison mère de Christofle a toujours apporté le soutien nécessaire à la boutique belge.

En réalité, la société connaissait des difficultés financières depuis quelques années, apprend-on à la lecture des derniers comptes publiés (2018). Ceux-ci font état d'un chiffre d'affaires de plus de 700.000 euros et d'une perte de 327.000 euros. À la fin de l'année 2018, la maison mère avait d'ailleurs dû diminuer le capital de 2,5 millions d'euros par apurement des pertes. Et ce n'est que grâce à une lettre de confort de sa maison mère que la société avait pu poursuivre ses activités.