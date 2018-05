Ciel, mes bijoux!

On a beau évoluer dans le monde feutré de l’orfèvrerie et de la joaillerie et faire partie de la prestigieuse liste des fournisseurs de la Cour, il n’empêche... Les relations entre les entreprises sont régies par des règles. Chaque partie est tenue de les respecter. Le bijoutier Wolfers 1812 vient de l’apprendre à ses dépens.