Di et Planet Parfum passent entre des mains françaises

AvH et la CNP vendent Distriplus (Di et Planet Parfum) au groupe français Jacques Bogart. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

Distriplus est propriétaire des enseignes Di (produits de beauté, entre autres) et Planet Parfum qui comptent 200 points de vente en Belgique et au Luxembourg. Elles emploient plus de 1.000 collaborateurs et ont réalisé un chiffre d’affaires de 192 millions d’euros en 2017. L'exercice s'est toutefois soldé par une perte de 23 millions d'euros.