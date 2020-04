Dividende et prévisions suspendus chez Ontex

Le spécialiste de produits d’hygiène personnelle jetables, dont les 18 usines restent ouvertes et tournent avec des perturbations limitées, estime qu’il est bien positionné pour résister à l'environnement économique plus difficile qui s’annonce. Mais Ontex préfère suspendre ses prévisions 2020 en raison des incertitudes liées à la durée de l’épidémie et son impact sur ses opérations, ses partenaires et ses clients, ainsi que de la forte volatilité des devises, et ce, malgré les bons chiffres du premier trimestre.