Dog Chef lève 1 million d'euros pour ses repas sains

La start-up Dog Chef lève un million d'euros après une année 2020 durant laquelle elle a connu une forte croissance avec ses plats sains et sur mesure pour chiens.

La start-up Dog Chef a fait le pari du frais et sain pour les chiens. Un pari qui surfe sur l’humanisation des animaux de compagnie, une tendance mondiale qui se développe de plus en plus dans nos sociétés occidentales. Alexis d’Oultremont et Alexandre Cardon en sont convaincus: chaque chien doit être nourri en fonction de ses besoins et avec des produits de qualité, comme un humain.

Les deux fondateurs ont lancé leur start-up de repas sur mesure et sains en 2017 et il a fallu du temps pour tout mettre au point. Il faut dire que la start-up veut tout faire elle-même et automatiser un maximum: de la confection des repas à la livraison. Du coup, ils ont dû imaginer et construire un atelier de production de 1500 m², créer un algorithme pour calculer des portions journalières sur mesure pour chaque chien sur base d’une dizaine de paramètres (âge, race, poids, corpulence, activité physique,etc.), faire valider les recettes par des vétérinaires et organiser la livraison dans le Benelux et désormais la France.

4.000 CLIENTS Début janvier 2020, la start-up affichait 800 clients pour ses abonnements à des rations ménagères sur mesure pour les chiens. Aujourd’hui, elle dépasse les 4.000 clients.

Les deux premières années d'existence de la jeune pousse ont servi de laboratoire et 2020 ressemble à l’année de l’envol. Début janvier de cette année, la start-up affichait 800 clients pour ses abonnements à des rations ménagères sur mesure pour les chiens. Aujourd’hui, elle dépasse les 4.000 clients. Pour surfer sur cette belle croissance, Dog Chef vient de clôturer une levée de fond d’un million d’euros auprès de Proplast, Seeder Fund et deux Business Angels. Une levée de fonds qui va leur permettre, entre autres, d’améliorer et d’agrandir leur atelier d’Huldenberg. La petite équipe de huit personnes a aussi bien grandi en moins d’un an puisque la start-up compte désormais 35 employés.

Nouvel animal, nouvelle levée de fonds

Une deuxième levée de fonds devrait avoir lieu en 2021 pour soutenir la croissance de l’entreprise. Une croissance qui est notamment due à sa récente implantation en France. L’hexagone représente un marché gigantesque en matière de nourriture fraîche pour chien sans réel concurrent à l'horizon. Leur plus gros concurrent se trouve de l'autre côté de la Manche en Angleterre et s'appelle Butternut Box.

Il se murmure aussi qu’un "Catchef" dédié aux chats serait dans les cartons.

La start-up avait déjà franchi ses frontières domestiques avant de s’installer en France, puisqu'elle possède depuis plusieurs mois des clients hollandais et luxembourgeois via sa plate-forme belge.