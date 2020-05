Emna Everard: "Chez Kazidomi, on n'a jamais autant travaillé"...

Commandes en hausse, croissance du chiffre d’affaires… Pour répondre à la demande, Emna Everard, cofondatrice de la plateforme d’e-commerce de produits sains et bio, Kazidomi, a dû s’organiser dans l'urgence.

L’occasion fait le larron, dit-on. C'est peu ce qu'on vit chez Kazidomi, plateforme d’e-commerce de produits sains et bio (alimentation, soin, santé, hygiène…). La start-up bruxelloise tourne à plein régime. La petite entreprise créée par Emna Everard et Alain Étienne ne connaît pas la crise.

"Le jour de l’annonce du confinement, on a doublé le nombre de commandes en Belgique, tandis qu’en France, où nous réalisons 70% de notre chiffre d’affaires, elles ont même triplé au lendemain des premières annonces d’Emmanuel Macron", affirme la jeune entrepreneuse. "On a donc dû être très réactifs et recruter dans l’urgence une vingtaine de personnes."

10 millions € Kazidomi ambitonne un chiffre d'affaires de 10 millions d'ici la fin de l'année. Un objectif qui devrait être atteint bien plus tôt.

Pour faire face à la demande, Kazidomi a aussi dû travailler beaucoup sur les process informatiques, la logistique… Naguère occupé sur un seul de ses trois étages, l’entrepôt de Vilvorde est désormais envahi par les marchandises. "Heureusement, on a été prévoyant", poursuit Emna Everard. "Suite à ce qui se passait en Chine, on avait augmenté les stocks. Si bien qu’on a très peu de rupture, jamais plus de 6% du catalogue." Par contre, la distribution ne suit pas toujours. Au point que, chez Kazidomi, on songe à "réexaminer" la collaboration avec bpost.

Les produits les plus demandés? La farine, les produits d’hygiène, les pâtes, les conserves… Six semaines après le début du confinement, la demande reste très élevée. L’acquisition d’abonnés à la plateforme a triplé pour atteindre les 12.000 membres (qui paient 100 euros par an, ce qui leur donne droit à des réductions sur leurs achats). "Nous sommes déjà aux chiffres de croissance prévus normalement pour la fin de l’année", indique Emna Everard, "on ambitionnait un chiffre d’affaires de 10 millions fin décembre, on y sera avant."

Moment charnière

Tout n’est pas rose pour autant. Il y a une surcharge de travail, le homeworking est la règle – sauf bien sûr dans l’entrepôt – et, Emna Everard l’avoue, ce cloisonnement lui pèse un peu: "Certes, le télétravail nous rend plus efficaces, mais on ne voit plus grand monde, il n’y a plus cette ambiance de travail si importante pour une start-up qui emploie beaucoup de jeunes."

"C’est le bon moment pour accélérer notre développement, car en période de confinement, les gens cherchent des solutions sur le web."

Aujourd’hui, Emna Everard dit qu’elle n’a jamais autant travaillé: "Je suis sur le pont 7 jours sur 7, de 7h à minuit, mais je ne vais pas me plaindre. On est sur une vague, il faut assurer." Autrement dit, Kazidomi est un peu à un moment charnière. La crise a démontré que la plateforme répondait à une demande. Il ne faut donc rien lâcher.

Ainsi, contrairement à la plupart des sociétés qui ont taillé dans leur marketing, Kazidomi y a au contraire beaucoup investi: "C’est le bon moment pour accélérer notre développement, car en période de confinement, les gens cherchent des solutions sur le web. Nos campagnes publicitaires sont bien plus rentables qu’avant."

"Des fonds d’investissement s’intéressaient déjà à nous, mais cela s’est amplifié avec la crise."

Et de fait, la croissance de son entreprise suscite des convoitises. "Des fonds d’investissement s’intéressaient déjà à nous, mais cela s’est amplifié avec la crise", observe-t-elle. "Ils voient que la plateforme fonctionne bien, que l’on surfe sur des tendances fortes: e-commerce, santé, soin."