En perte de vitesse, Philip Morris prépare l'après-tabac

Le leader mondial des ventes de cigarettes a acquis 22,6% des actions du fabricant d'inhalateurs Vectura, ce qui confirme sa volonté de s'afficher en symbole d'une planète sans fumée... tout en repoussant au plus tard possible cette échéance.

Marlboro, Chesterfield, L&M, Parliament, Philip Morris ... Le portefeuille de marques du leader mondial de la vente de tabac , valorisé à 158 milliards de dollars au New York Stock Exchange , ne peut laisser un ancien fumeur indifférent. La simple lecture du nom de ces marques provoque une obscure poussée de dopamine... suivie immédiatement d'une réaction chimique opposée de bien-être, liée à la satisfaction et au soulagement d'être sorti de l'enfer du tabagisme.

Ce contraste doux-amer est à l'image de l'identité du groupe, dont les produits goudronnés tuent chaque année entre 20 et 30 fois plus de personnes que les accidents de la route, environ 200 fois plus que les violences conjugales... et presque autant que le Covid-19.