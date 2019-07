EssilorLuxottica rachète GrandVision pour 7,3 milliards d'euros

Le propriétaire de Ray-Ban, Oakley et Sunglass Hut, EssilorLuxottica assoit un peu plus sa dominance sur le secteur global de la lunette en s'emparant de GrandVision, maison mère des opticiens Pearle, Solaris et Grand Optical.

Tentaculaire titan de la lunette et de la lentille, le franco-italien EssilorLuxottica resserre un peu plus son étreinte sur le marché mondial alors qu'il rachète, pour 28 euros par action, les parts détenues par la holding néerlandaise de la famille Van der Vorm, HAL, dans la société GrandVision . L'opération, octroyant 76,72% des titres GrandVision à EssilorLuxottica, est estimée à 7,3 milliards d'euros.

Lunetiers et chaînes de distribution sous le même toit

Avant l'acquisition de GrandVision, le géant de l'optique s'était déjà emparé, à coup d'acquisitions successives au fil des ans, d'une trentaine de marques de lunettes dont Ray-Ban, Persol et Oakley, et des licences de nombreuses enseignes de luxe (Chanel, Armani ou Dolce & Gabbana), de plusieurs chaînes de distributions dont les leaders américains Sunglass Hut, Sears Optical et Target Optical, de nombreux sites de vente en ligne, de centres d'optiques spécialisés et de fabricants de verres ophtalmiques dont Varilux et Essilor.