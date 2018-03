Ice-Watch, nouveau partenaire des Diables

L'entreprise belge Ice-Watch vient de conclure un nouveau partenariat avec la Fédération belge de Football. Elle sera "l'official timekeeper" de tous les matchs organisés par l'URBSFA, et donc des Diables Rouges, des Belgian Red Flames et U21.

Pour le CEO, il s'agit d'un partenariat très emblématique: "Le football est un des sports les plus fédérateurs, qui rassemble les peuples, les générations, les cultures, suscite des émotions fortes et nécessite de l’audace. Autant de valeurs qui sont chères à la marque depuis sa création." Le président de l'URBSFA, Gérard Linard, s'en réjouit aussi: "En football, le temps est un vecteur précieux et c’est un véritable honneur pour nous de pouvoir accueillir un nouveau partenaire belge, qui, à l’instar de nos équipes nationales, véhicule une image positive de notre pays."