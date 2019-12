Ikea et la Nasa collaborent pour créer un mobilier spécial Mars

L'habitat est un cylindre en forme de dôme d'environ huit mètres de diamètre. Des équipes de six personnes y travaillent et y vivent pendant des semaines. Au rez-de-chaussée, les scientifiques se partagent un espace commun avec un laboratoire et un atelier. Le pont supérieur est composé d'une cuisine et de six petites pièces superposées pour dormir en toute intimité. Pour le président de la Mars Society, Robert Zubrin, la répartition de l'espace réduit de l'habitat est très bien pensée.