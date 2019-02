Ikea teste la location de meubles

Le succès d' Ikea n'est plus à démontrer. On se souvient de l'information qui a circulé: un bébé européen sur 10 a été conçu dans un lit Ikea.

Néanmoins, l'avenir d'Ikea n'est pas forcément rose, du moins à moyen terme. L'an dernier, le résultat net sous-jacent a reculé de 12%. La chute est encore plus prononcée (-40%) pour le bras "distribution" du groupe, Ingka Group. Et le groupe prévoit que ses résultats pourraient rester déprimés jusqu'en 2022, à cause de la phase de transformation que traverse l'enseigne .

Comment ça marche?

L'idée est simple: vous louez vos meubles pour une période déterminée. À l'issue de celle-ci, vous les échangez contre des meubles neufs. Les meubles rendus sont remis en état et réinjectés dans le canal de vente. "Plutôt que de jeter ces meubles, nous les remettons à neuf prolongeant ainsi leur cycle de vie", explique dans le "Financial Times", Torbjorn Loof, CEO de Ikea.

Le service est lancé dans une phase de test en Suisse. Les premières pièces seront les bureaux et chaises à destination des professionnels. Néanmoins, la location de cuisines est aussi dans les tablettes de l'enseigne. "Cela pourrait être intéressant si en tant que consommateur vous vous dites, je peux changer, adapter ou moderniser ma cuisine via une sorte d'abonnement."

D'autres acteurs déjà sur la balle

Chez In-Lease, par exemple, on s'adresse davantage aux expatriés en quête de logements familiaux qu'il faut meubler ou dans l'attente de la livraison de leurs propres meubles. "Les appartements meublés sont généralement de petite taille. Il est quasiment impossible de trouver un appartement meublé avec 2 ou 3 chambres voire une maison. Par ailleurs, on trouve beaucoup de meublés dans les centres-villes, mais plus difficilement dès qu'on s'éloigne", explique Filip Vandevoorde, directeur des ventes et marketing.