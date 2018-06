Ikea vise le 100% recyclé et renouvelable pour 2030

L'enseigne d'ameublement suédoise Ikea souhaite utiliser seulement des matériaux recyclés et renouvelables dans l'élaboration de ses produits d'ici 2030. Un tournant stratégique pour des produits plus écologiques.

Aux côtés de Carrefour , Nestlé ou encore Colruyt , Ikea faisait récemment entendre sa voix pour que l'Europe soit exigeante pour mettre en place des transports routiers plus propres . Une volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre sur le sol européen. Ikea s'engage à son tour en prenant le chemin du tout renouvelable et du 100% recyclé pour 2030.

Le pari du recyclé

"A travers notre taille et notre portée, nous avons l'opportunité d'inspirer et de permettre plus d'un milliard de personnes de mieux vivre leur vie, dans les limites de la planète", a avancé Torbjörn Lööf, CEO d'Inter Ikea Group.

Aussi, l'enseigne suédoise entend-elle s'attaquer aux matières premières qu'elle utilise et qui représentent la majeure partie des gaz à effet de serre qu'elle émet. En alliant la réduction de ses émissions à un travail sur la durée de vie de ses produits, Ikea espère faire baisser de plus de 2/3 son impact sur l'environnement d'ici 2030.

L'engagement écologique affiché par la marque passe également par l 'interdiction des produits plastiques non réutilisables d'ici 2020 et le déploiement de la vente de solutions domestiques solaires pour 2025.

De plus, Ikea désire opter pour une colle plus verte pour les panneaux à particules et laisser la place à plus de nourriture végétarienne dans ses restaurants.