L'Américain Juul Labs s'attaque aux fumeurs belges

Le 17 septembre prochain, Juul Labs débarquera en Belgique. Ses produits de vapotage se trouveront dans une série de boutiques de tabac et de magasins d’e-cigarettes. On devrait aussi les trouver bientôt dans les rayons spécialisés des grandes surfaces. Lancé aux Etats-Unis en 2015, le groupe américain a entamé sa grande offensive sur les marchés européens il y a un peu moins d’un an. La Belgique est le dixième pays du Vieux Continent qu’il attaque et le 18ème au plan mondial.