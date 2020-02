L'Oréal approche le Benelux comme un seul marché, qu'il compare à l'Espagne

Le nouveau CEO régional du groupe de beauté vient d'être nommé pour les trois pays: Belgique, Pays-Bas, Luxembourg. Cela correspond à l'évolution du marché, des technologies et des clients, explique Jean-Charles Bondy.

A l'heure de la mondialisation, comment développer des marchés de taille restreinte comme la Belgique, le Grand Duché ou les Pays-Bas? Chez L'Oréal, on a réglé la question en considérant désormais les trois pays comme un seul marché. Pour concrétiser la chose et mettre en oeuvre les nécessaires coopérations, le groupe de beauté français a nommé un nouveau CEO, Jean-Charles Bondy, en charge du Benelux. Un Européen convaincu, qui a déjà dirigé une série de marchés nationaux européens par le passé, dont les Pays-Bas et la Belgique, mais jamais encore les trois Etats ensemble.

"Il y a ici un écosystème très avancé dans la transformation digitale", expose-t-il. "La zone Benelux est un condensé d'Europe, avec nombre de gros acteurs du commerce en ligne et du numérique. Les trois Etats sont aussi des utilisateurs précoces des innovations technologiques. Ils comptent également beaucoup d'entrepreneurs ayant à leur actif de belles réussites dans le commerce."

"Mon rôle sera de favoriser la coopération car les trois pays ont beaucoup à partager, poursuit Bondy. Pris isolément, ils ont un problème d'échelle. Ensemble, ils sont comparables à l'Espagne. Ils représentent un pôle intéressant, avec une taille qui permet de faire beaucoup de choses."

Clients transnationaux

En 2009, Bondy avait déjà dirigé la Belgique et les Pays-Bas, mais à l'époque il avait pour mission de mettre de l'ordre dans une mosaïque de filiales. Depuis, le monde a changé. Il y a aussi une logique clients qui intervient dans l'équation: "Ceux-ci sont de plus en plus organisés au niveau du Benelux, qui devient leur marché domestique."

L'Oréal collabore avec de grands acteurs de la distribution, qui ont cette dimension. Bondy cite par exemple Kruidvat (groupe AS Watson), Paris XL, Ahold Delhaize, Bol.com... Si l'on élargit le spectre, cela fait penser par ailleurs à bpost, qui avait tenté de fusionner avec l'opérateur postal historique néerlandais PostNl dans une même optique: peser plus lourd à l'échelle européenne, face aux géants allemands, français ou britanniques.

Cela signifie-t-il que L'Oréal Benelux va surfer sur cette tendance? "Nous voulons incarner, dans le secteur des produits de beauté, l'acteur qui va dynamiser le marché et explorer de nouvelles cibles de consommation", répond le dirigeant. Il enchaîne en évoquant le défi de la transformation digitale en cours: "La façon dont on achète et consomme a changé. Notre ambition est dès lors de devenir la première compagnie 'beauty tech'." Un exemple concret: à l'aide de l'intelligence artificielle et d'une app, on peut inviter le consommateur à comprendre et essayer virtuellement un produit, avant de le commander en ligne.

Jusqu'aux moutons

Mais dans l'immédiat, le principal "challenge" à relever par le nouveau CEO régional n'est pas là. Il doit d'abord rendre son unité "exemplaire dans la coopération": entre les managers, entre les employés, mais aussi avec les clients et les fournisseurs.