L'actionnaire activiste d'Ontex décroche trois sièges au conseil

Ontex a renforcé son conseil d'administration. Les deux actionnaires principaux, GBL et ENA disposent désormais chacun de trois sièges, les six autres sont occupés par des indépendants.

Alors que l’on attend toujours les détails de son plan stratégique et des mesures visant à réduire son endettement, Ontex a pris une initiative là où on ne l’attendait pas.

Après s’être doté en début d’année d’une nouvelle CEO en la personne d’ Esther Berrozpe qui connaissait déjà bien la maison pour y avoir porté la casquette d’administratrice indépendante, le spécialiste des produits d’hygiène personnelle jetables a décidé de renforcer de façon significative son conseil d’administration avec six nouveaux venus portant le nombre total des administrateurs à douze.

"Les mesures d'aujourd'hui sont conçues pour apporter l'expertise supplémentaire nécessaire afin de s'attaquer de front aux défis rencontrés par la société et pour saisir les opportunités qui s’offrent à elle, afin d'améliorer sa performance ", explique Ontex qui subit une longue traversée du désert reflétée par un cours de bourse déprimé. L’annonce de ce jour lui a toutefois redonné un peu d’entrain avec un gain de près de 7%.

Administrateurs d'ENA

Comme le note Reg Watson d’ING ("acheter"; 18,7 euros), il faut voir cette décision comme un signal significatif que l’implication d’ENA Investment Capital dans la stratégie et la direction d’Ontex est prise au sérieux. L’actionnaire activiste détient 15,07% du capital.

Trois administrateurs le représenteront: Gustavo Calvo Paz , ancien président de la division EMEA de Kimberly Clark, Philippe Costeletos , fondateur de Stemar Capital Partners et ancien responsable de l'Europe chez TPG, et Rodney G. Olsen , ancien CFO de la division APAC de Kimberly Clark.

AG "très intéressante"

Enfin deux administratrices indépendantes rejoindront le board qui en comptera un total de six: Manon Janssen, CEO et présidente d'Ecorys, et Isabel Hochgesand, chief procurement officer de Beiersdorf.