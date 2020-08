LVMH et Tiffany repoussent leur union de trois mois

LVMH et Tiffany ont annoncé avoir repoussé de trois mois la date butoir pour boucler leur rapprochement. Cela ne changerait rien à l'accord.

Impact de la crise sanitaire

Entre temps, la crise sanitaire a rendu les procédures plus longues que prévu , notamment pour obtenir l'ensemble des autorisations nécessaires. "Nous avons signé un contrat que nous respecterons", avait déclaré le directeur financier de LVMH Jean-Jacques Guiony fin juillet au Figaro. De son côté, Alessandro Bogliolo, le patron du joaillier américain, avait réitéré en juin son attachement au rachat par LVMH.

Tiffany a souffert de la fermeture de ses magasins en raison des mesures de confinement, enregistrant une perte nette de 65 millions de dollars entre février et avril, contre un bénéfice de 125 millions de dollars un an plus tôt.