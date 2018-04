LVMH fait très bonne impression à Paris

À près de 5 fois la valeur comptable de la société et à 24,7 fois les bénéfices attendus pour cette année, le groupe de luxe français LVMH n’est pas particulièrement bon marché à la Bourse de Paris . Mais si la croissance de ses affaires aux Etats-Unis et surtout en Asie, qui compte pour un tiers de ses ventes, conserve le rythme fou enregistré au premier trimestre, il est imaginable que son action puisse maintenir dans les mois qui viennent un trend haussier . Une cadence qui s’est amorcée en 1999 quand Bernard Arnault, son patron et ami d’Albert Frère, a pris les commandes de LVMH. L’action cotait cette année-là aux alentours de 20 euros.

Pour appuyer la croissance des ventes, Bernard Arnault cherche en outre à se munir d’autres cartes, comme celle du numérique. "Le numérique nous permet d’atteindre le client plus rapidement et plus directement", disait-il lundi lors d’une cérémonie inaugurale d’un centre de start-ups pour l’industrie du luxe à Paris. LVMH, qui détient plus de 4.000 points de vente dans le monde, cherche ainsi à gonfler son activité en ligne pour séduire les jeunes consommateurs. Il y présente via ce canal de distribution de nouveaux produits tels que les baskets de luxe et les coques d’iPhone de style Louis Vuitton.