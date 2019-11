LVMH propose un milliard de plus pour Tiffany

L'atout américain

Il semble y avoir une volonté des deux côtés, soulignait-on, de réaliser cette transaction . Elle permettrait à LVMH de mettre la main sur l'un des rares groupes de luxe américain , connu pour ses diamants et ses bagues de fiançailles, et dont le magasin amiral jouxte la Trump Tower sur la 5e avenue à New York.

Certains experts estiment que l'acquisition du groupe américain viendrait étoffer la branche montres et bijoux de LVMH. Le groupe compte ainsi déjà les marques Bulgari, Chaumet, Tag Heuer et Hublot. Cette opération lui permettrait de rivaliser avec Richemont (Cartier et Van Cleef & Arpels) et de se renforcer sur le marché américain, deuxième contributeur au chiffre d'affaires.