La Brasserie de Flône ouvre son nouveau testament

Ce bâtiment sortira de terre en 2021 , année du centenaire de l’école, sous l’égide de la congrégation des Dames de l’Instruction. L’abbaye a octroyé un bail emphytéotique à la coopérative pour y construire le nouveau bâtiment aux confins de l’enceinte historique. L’investissement de quelque 550.000 euros sera financé sur fonds propres grâce à l’appel de fonds mais aussi à un apport en capital de Noshaq et de la Sowescom, l’outil financier de la Région wallonne pour les coopératives. Le solde viendra par endettement auprès de Belfius et de Noshaq.

Relifting

La nouvelle brasserie, qui générera deux emplois à court terme, produira deux bières (la blonde, la Béthanie et la triple, l’Orjo) en bouteilles de 75 cl et en fût. La production en bouteilles de 33 cl restera à la brasserie de La Binchoise. L’objectif est évidemment d’augmenter la production actuelle de 300 hl. "Globalement, nous disposerons à Flône et à Binche d’une capacité maximale de 20.000 hl. On a donc de quoi voir venir", remarque Emmanuel Radoux, président du conseil d’administration de la coopérative. L’objectif est d’arriver à 400 hl en 2020 et 700 hl en 2021.