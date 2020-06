La crise du coronavirus met fin à une succession de records chez Duvel Moortgat

En 2019, Duvel Moortgat a une nouvelle fois enregistré des résultats record. Mais la crise du coronavirus est venue gâcher la fête. "Cette année, notre chiffre d’affaires devrait baisser de 10 à 20%, et les bénéfices encore davantage."

Au début de la conversation téléphonique, nous demandons à Michel Moortgat, le CEO du groupe brassicole éponyme, si tout va bien et si son entourage est en bonne santé. "Tout au début de la crise, j’ai ressenti de légers symptômes du Covid-19, mais depuis lors, je vais mieux", confie-t-il.

Par contre, l’entreprise Duvel Moortgat a encaissé quelques uppercuts, à l’instar de l’ensemble du secteur brassicole. Une année typique, Duvel Moortgat tire 55 à 60% de ses revenus de la vente de bières dans les supermarchés et les magasins, et le reste du secteur horeca. "À la mi-mars, l’activité de ce secteur s’est totalement arrêtée. Et dans les supermarchés, la bière ne faisait manifestement pas partie des achats prioritaires. En avril, nos volumes mondiaux ont reculé d’un tiers par comparaison au mois de mars 2019", explique Michel Moortgat.

Le brasseur de Puurs-Sint-Amands dit toutefois voir le bout du tunnel, même si la situation reste particulièrement délicate. "Le marché chinois commence tout doucement à retrouver sa vitesse de croisière et en Europe, les cafés et restaurants rouvrent timidement leurs portes, même si c’est en ordre dispersé."

Du cash dans l’entreprise

Le groupe – qui brasse notamment les bières Duvel, Vedett, Maredsous, Liefmans, Bel Pils, La Chouffe, Bernard, Ommegang en De Koninck – n’est pas resté les bras ballants.

Duvel Moortgat a demandé et obtenu des lignes de crédits pour éviter tout problème de liquidités. Et le groupe semble vouloir conserver une partie de son dividende, même si Michel Moortgat ne le dit pas clairement. "L’année 2019 ayant été excellente, nous avons de bonnes raisons de distribuer un dividende, d’autant que les membres de la famille ont eux aussi des obligations financières. Nous ne voulons pas que l’entreprise se retrouve face à des difficultés et nous surveillons de près nos liquidités." Depuis sa sortie de bourse en 2013, l’entreprise s’est toujours montrée généreuse envers ses quatre actionnaires familiaux (Michel Moortgat, Philippe Moortgat, Bernard Moortgat et Veerle Baert-Moortgat). En six ans, Duvel Moortgat a distribué 200 millions d’euros de dividendes.

Parallèlement, Duvel Moortgat a pris des mesures en faveur du secteur de l’horeca. Les exploitants de cafés loués à Duvel Moortgat n’ont pas dû payer le loyer du mois d’avril. Mais cette mesure n’a pas été prolongée. "Nous leur avons cependant accordé des facilités de paiement pour le loyer de mai ainsi que pour d’autres obligations financières (comme l’achat de bières, NDLR)", explique Moortgat. Duvel a également lancé avec Coca-Cola un système permettant aux clients d’acheter des bons à valoir auprès des tenanciers, bons qu’ils pourront échanger ultérieurement contre de la bière. Cette initiative a rapporté plus de 700.000 euros.

Demi-milliard

La crise du coronavirus a frappé le groupe de plein fouet après une nième année record. En 2019, le chiffre d’affaires du groupe a pour la première fois dépassé le demi-milliard d’euros (501 millions d’euros), soit 10% de plus que lors de l’exercice précédent. Le bénéfice brut d’exploitation (ebitda) s’est élevé à 146 millions d’euros, pour un bénéfice net de 66 millions d’euros.

2,2 millions d'hectolitres En 2019, le groupe a produit 2,2 millions d'hectolitres de bière.

"Une partie importante de la croissance du chiffre d’affaires est venue des États-Unis, et plus particulièrement de Firestone Walker, la brasserie californienne qui fait partie du groupe depuis 2015. Leur bière 805 (qui fait référence au préfixe téléphonique de la région où l’usine est implantée, NDLR) explose littéralement depuis quelques années", se réjouit Moortgat. Avec 0,9 million d’hectolitres, les États-Unis sont le principal marché du brasseur belge, mais la Chine (hausse de 45% du chiffre d’affaires) et la France (+10%) se portent également très bien. En Chine, on s’arrache la bière blanche Vedett Moortgat, tandis qu’en France, La Chouffe fait un carton.

Cette augmentation du chiffre d’affaires se reflète dans les volumes. En 2019, les dix brasseries du groupe ont produit 2,2 millions d’hectolitres de bière, contre 2 millions d’hectolitres un an plus tôt. Un record pour la maison Duvel Moortgat.