"La marque Savonneries Bruxelloises est sous-exploitée"

Les Savonneries Bruxelloises ont changé de propriétaires. Leur ambition: lui donner un nouvel élan, tout en gardant une relation forte avec les clients.

La rue Edmond Tollenaere, à Laeken, héberge depuis 1926 la plus ancienne savonnerie de la capitale. Une des dernières survivantes parmi les nombreuses entreprises artisanales que comptait autrefois ce quartier jouxtant la place Bockstael.

Depuis le début de l'année, les Savonneries Bruxelloises ont changé de propriétaires. Restée familiale jusqu'en 1993, la société avait été rachetée par Vincent Laurencin, rejoint en 2000 par François Van de Velde. Qui viennent à leur tour de céder les clés à deux anciens consultants.

Maxime Pecsteen et Maxime de Villenfagne, qui ont travaillé ensemble chez Deloitte, ont flashé sur cette petite entreprise ancrée au coeur de la ville. "Cette savonnerie a été un véritable coup de cœur. Elle associe les notions d’économie locale et de biens de première nécessité (se laver)", souligne le second.

Lien social

Les nouveaux patrons de l'entreprise, qui ont travaillé jusqu’en mars avec les anciens propriétaires et sollicitent encore leurs conseils, ont choisi d'assouvir leur fibre entrepreneuriale en reprenant une activité existante plutôt que de créer une start-up. "C’est la même différence que celle qu'il y a entre construire une nouvelle maison ou rénover un bâtiment existant", dit Maxime Pecsteen.

Les deux trentenaires ont réussi à convaincre les vendeurs en mettant en avant leur passion pour les manufactures urbaines, créatrices de lien social. Ils ont hérité d'une société en bonne santé.

Les Savonneries Bruxelloises, qui emploient une dizaine de personnes, réalisent 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, pour un bénéfice opérationnel de 376.000 euros. "Nous sommes sur un produit tendance qui a un bel avenir", souligne Maxime de Villenfagne.

Les nouveaux patrons de la savonnerie ne manquent pas d'idées pour donner un essor supplémentaire à leur entreprise, qui produit aujourdhui entre 2 et 4 tonnes de savon par jour. "La marque Savonneries Bruxelloises a un potentiel énorme, mais elle est actuellement sous-exploitée", soutient Maxime Pecsteen.

Réseaux sociaux

L'une des pistes étudiées, c'est l'extension du canal de vente aux particuliers. "La majorité de nos activités sont en B to B, mais nous voulons développer davantage les ventes aux particuliers pour mieux répartir les risques. Le B to C devrait représenter entre 10 et 20% de notre chiffre d’affaires, contre 3 à 5% actuellement", explique-t-il.

Pour attirer le chaland, il s'agira de doper la notoriété d'une entreprise qui travaille essentiellement à façon pour des marques ou des distributeurs. Pour cela, ses patrons misent sur les réseaux sociaux. Sans pour autant oublier la clientèle existante, plutôt du genre fidèle. "La majorité des clients le sont depuis 15 ou 20 ans. Les anciens propriétaires ont réussi à créer avec eux une relation très forte, et nous nous efforçons de la préserver", précise Maxime Pecsteen.

Les Savonneries Bruxelloises, positionnées sur un créneau "premium", ont profité de la crise du Covid-19 pour développer de nouveaux projets: certification bio, communication, mais aussi de nouveaux produits comme un shampoing solide au pH réduit, développé avec l'aide d'une chimiste engagée pour la cause.

"Nous avons dû fermer durant quatre semaines en juillet et en août mais sommes parvenus à limiter le chômage économique." Maxime de Villenfagne Copropriétaire des Savonneries Bruxelloises

La pandémie a pesé sur l'activité de la savonnerie, qui compte de nombreux clients dans l’hôtellerie et le tourisme. "Nous avons dû fermer durant quatre semaines en juillet et en août mais sommes parvenus à limiter le chômage économique. Avec le déconfinement, les commandes ont redémarré, mais depuis la résurgence du virus, on sent de nouveau un net ralentissement", précise Maxime de Villenfagne.