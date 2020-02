Le coronavirus n'épargne pas les entreprises belges

Le coronavirus commence à contaminer les entreprises. Les Belges y compris... Cela concerne entre autres le brasseur AB InBev, qui exploite 33 brasseries en Chine, dont une à Wuhan même d’où est parti le virus, et le tréfileur Bekaert, qui compte seize unités de production dans le pays. Les mesures affectent aussi l’usine Volvo Cars à Gand, qui est reliée à la Chine par le rail. "Nos trains en provenance de Chine sont annulés depuis cette semaine", relève sa porte-parole. Ces trains devaient acheminer vers le port de Gand, à raison de deux ou trois convois par semaine, des modèles XC60 assemblés en Chine et distribués dans nos régions. Volvo Cars et le groupe de métaux Umicore ont suspendu tous leurs voyages professionnels de et vers la Chine.