Le coronavirus signe la fin des jouets Bart Smit

L'enseigne de jouets Bart Smit fera aveu de faillite ce lundi. Elle était en quête d'un repreneur depuis mai et partageait jusqu'il y a peu la centrale d'achat de Maxi Toys.

Les mesures liées à la crise sanitaire ont porté le coup final à la marque qui était déjà déficitaire depuis plusieurs années. "Malgré plusieurs négociations avec différentes banques, il n'a pas été possible d'obtenir un financement pour surmonter ces problèmes", explique-t-on au sein de l'entreprise.

Le 5 mai dernier, la société avait déjà demandé l'ouverture d'une réorganisation judiciaire (PRJ). Un mandataire avait été désigné pour tenter de trouver un repreneur pour la totalité ou une partie des activités. À ce jour, il n'a reçu aucune offre concrète pour les 26 magasins (dont 2 en Wallonie) et les 108 salariés.

Maxi Toys a eu plus de chance

Les magasins de jouets étaient déjà fortement affectés par le commerce en ligne. La crise du Covid n'a pas arrangé les choses. Très vite Maxi Toys, chaîne soeur de Bart Smit car elle appartenait au même groupe néerlandais, Mirage Holding, avait aussi été placé en réorganisation judiciaire à cause de l'impossibilité de trouver une banque prête à dénouer les cordons de la bourse. L'enseigne a toutefois trouvé un repreneur, King Jouet, pour ses 17 magasins belges et français et ses 826 salariés.