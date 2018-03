Le géant Unilever devient 100% néerlandais

Après un an d’hésitation, le géant des produits de grande consommation a décidé d’établir son siège à Rotterdam.

Unilever tourne une page de son histoire. Après quasi un an de réflexion, le géant anglo-néerlandais des produits de grande consommation dans l’alimentaire et l’hygiène (Axe, Dove, Lipton, Knorr, Magnum…), a tranché. La structure bicéphale du groupe sous laquelle il opère depuis la fusion du Néerlandais Margarine Unie et du Britannique Lever Brothers en 1929, a vécu.

Jusqu’à mercredi, Unilever avait deux sièges sociaux

→ Rotterdam

→ Londres

Il avait aussi deux conseils d’administration.

Ses titres sont cotés dans des monnaies différentes à la Bourse d’Amsterdam, au London Stock Exchange mais aussi à New York.

Renonçant une fois pour toutes à cette situation, Unilever a décidé de devenir 100% néerlandais. Le siège du groupe, qui emploie quelque 1.300 personnes, sera désormais basé à Rotterdam et non plus à Londres. Un conseil du groupe réuni à Londres dont les éléments ont filtré sur la chaîne de télévision britannique Sky News, a statué dans ce sens.

"Unilever veut simplifier sa structure passant de deux entités légales, NV et PLC, en une seule entité légale aux Pays-Bas. Cela reflète le fait que les actions de la NV représentent environ 55% des actions du groupe, " explique-t-on dans un communiqué.

L'action Unilever continuera toutefois d'être cotée tant à Londres qu'à Amsterdam et New York.

"La double nationalité freine la force de frappe d’Unilever pour mener de grosses acquisitions", avait justifié en avril dernier Paul Polman, directeur général du groupe, à l’annonce du projet d’abandonner la structure anglo-néerlandaise. "L’objectif est de simplifier." Jusqu’à présent, l’organisation bicéphale n’avait été altérée qu’en 2005. La structure du conseil avait alors été modifiée en optant pour un seul directeur général, contre deux auparavant.

Échaudé par les avances de l’américain Kraft Heinz l’année dernière, Unilever s’est mobilisé pour faire face à des prédateurs hostiles. Pour se mettre à l’abri de nouvelles OPA, une panoplie de mesures visant à revaloriser le groupe avait été mise sur le métier en avril 2017, dont le projet d’abandonner la structure bicéphale et d’établir le siège dans un seul pays. Sujet politique devenu d’autant de plus en plus sensible au fil des mois vu les négociations du Brexit en toile de fond, Paul Polman a dû repousser de plusieurs mois sa prise de décision. Un calendrier évoquant le premier trimestre 2018 avait été finalement fixé fin 2017.

Le mois dernier, des actionnaires avaient pourtant mis en garde la direction d’Unilever sur un éventuel départ de Londres, estimant que ce choix risquait de rendre le groupe plus vulnérable aux prédateurs.