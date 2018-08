"Le pire semble désormais passé pour Balta"

Après des résultats semestriels décevants, un nouveau "profit warning" et le départ avec effet immédiat de son CEO, Balta est une nouvelle fois malmenée en Bourse. Mais pour Degroof Petercam, le pire semble désormais passé. KBC reste à l'achat sur la valeur.

Double uppercut pour Balta et ses actionnaires en ce début de semaine. Alors que l’on attendait la publication des chiffres semestriels du spécialiste des revêtements de sol textiles pour mardi seulement, ils ont été diffusés dès potron minet ce lundi. Une anticipation qui n’est jamais bon signe. On se rappellera que Balta s’était déjà illustrée par son timing au mois de novembre dernier en publiant en pleine séance un avertissement sur résultat torpillant l’action de 18% à 9,34 euros.

Le premier coup infligé ce lundi visait la tête. Balta est décapitée. Son CEO, Tom Debusschere , paie le bilan plus que décevant affiché jusqu’ici et a été remercié de "commun accord". En attendant de lui trouver un successeur, c’est le président du conseil d’administration, Cyrille Ragoucy qui aura la lourde tâche de restaurer la confiance.

Les chiffres, ensuite, ont sonné les investisseurs. Pas jusqu’à les mettre au tapis mais la déception est au rendez-vous. Les résultats du premier semestre sont inférieurs aux prévisions de KBC Securities et de Degroof Petercam. Le premier tablait sur un Ebitda ajusté de 36,3 millions d’euros et le second de 37 millions, il ne fut finalement que de 34,2 millions d’euros en chute de 26,6%.