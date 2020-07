Le "roi du lange" flamand vise les 600 millions de revenus

La stratégie de Drylock est payante. En huit ans, elle s'est érigée, par ses propres forces mais aussi via des acquisitions aux Etats-Unis et en Amérique du sud, en "plus grand des petits acteurs". Drylock produit, dans ses neuf usines, des langes pour bébés (sous marques propres et pour les distributeurs), des couches contre l'incontinence et des produits d'hygiène féminine. Parmi ses clients figurent Walmart, Lidl, Carrefour ou Ahold Delhaize. Les marques des distributeurs lui rapportent 75% de ses revenus, et même 90% en Europe.