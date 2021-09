Le secteur du luxe invente une expérience client post-covid

Montée en puissance

Selon le rapport 2020 de Bain & Company, la part de ventes via l’e-commerce dans le luxe est passée de 12% en 2019 à 23% en 2020. À l'horizon 2025, elle est attendue à un tiers des ventes . Ce sont toutefois les plateformes multimarques qui en ont le plus profité.

L'élan chinois et américain

Les générations Y (née entre 1980 et 1995) et Z (née après 1995) restent friandes d’éléments de mode, de créations... Ils sont aussi des "digital natives" , ce qui a contribué à l’accélération de la digitalisation.

Un nouveau monde

Il craint qu'une trop grande accessibilité enlève le caractère rare et exclusif de ses produits. "L’image du luxe est liée au rêve et à l’enchantement, une promesse pouvant se perdre rapidement dans le web", expliquait dans un son livre "Luxe et Marque" Alexandre de Sainte Marie, qui a exercé des responsabilités marketing chez l’Oréal et Hermès.