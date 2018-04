Le tabac encrasse bien plus les artères que le cannabis

Une étude constate un fort lien entre l'exposition au tabac et l'apparition de plaques dans les artères coronaires et abdominales. En revanche, chez les fumeurs de cannabis qui n'avaient jamais touché au tabac, un tel lien n'a pas pu être mis en évidence.

Ce n’est pas le cannabis qui encrasse les artères mais bien plus le tabac que bon nombre des fumeurs de cette substance y ajoutent. C’est le constat d’une étude de l’université de Berne, publiée dans la revue Addiction. Il est connu de longue date que le tabac est responsable de la formation de plaques d’athérome — ou athérosclérose — dans les artères coronaires notamment. Le rôle du cannabis en revanche était encore controversé.

Les données provenant de l’étude Cardia qui suit depuis 1985 l’évolution de l’athérosclérose chez plus de 5.000 jeunes adultes aux Etats-Unis ont été analysées. Comme attendu, les scientifiques ont constaté un fort lien entre l’exposition au tabac et l’apparition de plaques dans les artères coronaires et abdominales. En revanche, chez les fumeurs de cannabis qui n’avaient jamais touché au tabac, un tel lien n’a pas pu être mis en évidence.