Les Agnelli chaussent désormais du Louboutin

Portefeuille diversifié

Avec Exor et son PDG, John Elkann, à bord, Louboutin espère accélérer le développement de sa marque, notamment en Chine.

On retrouve encore l'emblématique famille à la manœuvre dans le réassureur Partner Re (100%), dans les groupes de presse The Economist (43%) et GEDI (86%) qui publie La Reppubblica ou La Stampa.