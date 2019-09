Les cigares Agio deviennent danois

Avec un chiffre d'affaires de 133 millions d'euros en 2018, Royal Agio Cigars est connu, entre autres, sous les marques de cigares Agio, Balmoral, Panter et Mehari's. Il fait partie des quatre plus grands fabricants de cigares au monde. L'entreprise emploie 3.200 personnes environ à travers le globe. En Belgique, on en dénombrait 280 en 2015.