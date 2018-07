Les quatre scénarios pour le rachat d'Ontex

"Le prix proposé par PAI est très bon"

Selon Alan Vandenberghe, le prix proposé de 27,5 euros par action Ontex proposé par PAI Partners est plus que correct. L'analyste de KBC Securities souligne que ce prix si situe juste au-dessus du prix moyen d’acquisition des actions Ontex par GBL, l’actionnaire de référence du groupe. Cela offre au holding qui est actuellement au poste de commande, une élégante voie de sortie. L’analyste voit trois scénarios : GBL et le conseil d’administration d'Ontex soutiennent l’offre, GBL entend collaborer avec PAI pour sortir Ontex de la Bourse et, trois, GBL essaye de négocier un meilleur prix. Dans les cas de figure 1 et 2, le prix resterait inchangé. Dans le dernier scénario, la majoration potentielle resterait toutefois limitée estime l’analyste. En toute logique, il a relevé son objectif de cours à 27,5 euros contre 22 euros avant avec un conseil à "conserver".