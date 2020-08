Maxi Toys sauvé de la faillite par le groupe King Jouet

Validée par le tribunal de l'entreprise de Mons ce mardi, l'offre de reprise de Maxi Toys par King Jouet permet la sauvegarde 826 emplois et le maintien de 117 magasins en France et en Belgique.

C'est un "ouf" de soulagement pour le groupe belgo-français Maxi Toys. Sévèrement touchée par la crise sanitaire, la chaîne de magasins de jouets avait en effet introduit une demande de protection contre ses créanciers auprès du tribunal de Mons en mai dernier. Aujourd'hui, Maxi Toys annonce sa reprise par King Jouet, un groupe français disposant de près de 200 magasins et employant plus de 1.000 salariés.

Validée par le tribunal de l'entreprise de Mons ce mardi, cette opération de sauvetage permettra ainsi à l'actionnariat familial de King Jouet, par l'intermédiaire de l'entité créée à l'occasion New MT, de reprendre 2/3 des actifs de la sociétés, soit 117 enseignes Maxi Toys en France et en Belgique. De la sorte, 826 des 1.200 emplois que compte la chaîne seront pérennisés .

"La moins mauvaise solution"

Interrogée par l'agence Belga quant à ce point noir de l'opération de reprise, la FGTB a tenu à rappeler que la procédure de réorganisation judiciaire allait continuer jusqu'au 18 novembre pour les six magasins non repris par la nouvelle structure. "L'idéal serait de trouver un repreneur pour cette partie, ce qui permettrait d'éviter des pertes d'emplois. En cas de non-reprise des six magasins concernés, la faillite devrait, à terme, être déclarée et on devrait pouvoir avoir recours au fonds de fermeture", a déclaré la FGTB au micro de l'agence de presse.