Nike, Adidas appellent Trump à mettre fin à ses taxes "catastrophiques"

Donald Trump a récemment encore augmenté les droits de douane sur les importations chinoises. L'industrie du vêtement de sport affirme que cela coûtera 7 milliards de dollars en plus chaque année et que c'est le consommateur qui paiera la facture.

Cent septante-trois sociétés actives dans le "footwear" ont ainsi adressé une lettre ouverte à Donald Trump , Steven Mnuchin, secrétaire au Trésor, Wilbur Ross, secrétaire au Commerce, et Larry Kudlow, directeur du Conseil national économique, indique Bloomberg qui a pris connaissance de cette lettre.

Au nom des centaines de millions de consommateurs de vêtements sportifs et des centaines de milliers de salariés, nous vous demandons d'arrêter immédiatement vos actions d'augmentation de la charge fiscale. Votre proposition d'augmenter encore vos taxes sur toutes les importations chinoises revient à tendre la facture aux Américains. Il est temps de mettre fin à cette guerre commerciale.

Nike, Adidas et les autres signataires de la lettre appellent le président à revoir sa tarification douanière sur les chaussures de sport fabriquées en Chine . Ils qualifient ces taxes de "catastrophiques pour le consommateur, les entreprises et l'économie américaine dans son ensemble."

Pour le portefeuille du consommateur

Pour le président de Wolverine World Wide Inc, signataire de la lettre, l'industrie ne va pas absorber ces coûts. "La seule façon de faire est de (les) transmettre au consommateur." Pour l'association de l'industrie de la chaussure de sport, Footwear distributors & retailers of America, cette hausse des taxes coûtera 7 milliards de dollars de plus chaque année, des frais qui affecteront aussi de manière disproportionnée les salariés.