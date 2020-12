Nouveau capitaine à la barre pour Ontex

Administratrice indépendante de la société depuis un peu plus d'un an et demi désormais, cette hispano-italienne d'origine dispose en toute logique de la connaissance requise du navire Ontex. Du reste, elle peut se targuer d'une expérience de plus de 25 ans dans l'océan des produits de grande consommation puisqu'elle a notamment travaillé pour le parfumeur italien Paglieri ou l'entreprise allemande de cosmétiques Wella.