Ontex: PAI propose 27,5 euros par action

Le suspens entourant l’avenir d’ Ontex se poursuit même si des informations filtrent déjà. Malgré le communiqué de vendredi matin annonçant le rejet de l’offre de PAI Partners , la cotation du titre reste toujours suspendue sur Euronext Bruxelles. "Un nouveau communiqué de presse va être publié dans quelques heures et la cotation reprendra peu après" nous a-t-on précisé du côté de la FSMA, l’autorité des marchés financiers.

Prime de 42%

Vendredi matin, Ontex a donc officiellement dit "non" à une offre de rachat formulée par PAI Partners un spécialiste dans les prises de participation majoritaires dans des entreprises. Le motif: le prix proposé sous-évaluait significativement la société.

Certains estiment que GBL qui détient 19,98% du capital d’Ontex pourrait prendre la main dans ce dossier. Depuis son investissement initial dans le groupe en 2015, GBL a payé en moyenne 26,5 à 27 euros par action Ontex rappelle Cédric Duinslaeger de KBC Securities. Il verrait bien un scénario dans lequel GBL et PAI Partners travailleraient main dans la main pour boucler un "deal ". Il rappelle notamment que GBL dispose d’une large puissance de feu autour de 3 milliards d’euros, qu’il vise 15% de sa valeur d’actif net investie dans le "private equity" et que GBL et PAI ont déjà travaillé ensemble par le passé.