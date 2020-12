"Ontex affiche une décote de plus de 40% par rapport à ses concurrents"

Climat tendu

On se rappellera que le précédent CEO a été débarqué en juillet dernier et remplacé ad intérim par le directeur opérationnel, qu’un nouveau président du conseil d’administration a été désigné et qu’en août dernier un examen stratégique a été lancé dont on attend toujours les conclusions. Sans compter les départs du directeur financier et du CEO ad intérim.