Ontex fixe ses objectifs financiers pour 2023

Endettement

"Le désendettement d'Ontex sera assuré par la reconstitution de l'ebitda ajusté et une meilleure gestion des ressources financières du groupe et des processus d'allocation des capitaux, assure le groupe. Une discipline stricte sera appliquée aux dépenses d'investissement d'Ontex, avec des critères de rendement plus stricts." L'objectif est de ramener les dépenses d'investissement à un niveau inférieur aux amortissements et à un maximum de 4% du chiffre d'affaires.

Perspectives 2023

Comme on le sait, dans l’attente du plan stratégique et pour résister face à une inflation sans précédent du prix des matières premières, de la perte de contrats et une tendance plus faible des revenus, la CEO a mis en place plusieurs mesures. Actuellement, les perspectives pour l’exercice en cours visent des revenus stables et un retour à la croissance à partir du deuxième trimestre.