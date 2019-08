Ontex, le retour en demi-teinte

Les introductions en Bourse des dix dernières années à Bruxelles n’ont pas toujours été un franc succès. Aperçu des plus grosses déceptions. Ce mardi, Ontex (1/8).

Ontex est revenu sur la cote bruxelloise en juin 2014 après une absence de plus de dix ans. Le groupe avait été racheté en 2003 par le fonds d’investissement Candover pour 1,1 milliard d’euros. L’ambition de la direction était à l’époque de positionner Ontex comme un concurrent européen aux grands groupes internationaux dans le domaine des produits d’incontinence.

Après une introduction à 18 euros, qui valorisait le groupe à 1,3 milliard d’euros , le cours va s’apprécier de plus de 90% pour atteindre un sommet à 35,16 euros en février 2016. Le groupe a utilisé les fonds levés lors de l’introduction pour financer une politique de croissance dirigée principalement vers l’Amérique du Sud. Depuis, le cours s’est toutefois effrité pour toucher un plus bas à 12,95 euros le mois dernier.

Raisons du recul

Performance sur un an: -44%

Les acquisitions se sont globalement révélées décevantes, avec notamment des pratiques commerciales douteuses au niveau de la filiale brésilienne. Les marges opérationnelles peinent à se redresser rapidement en raison des pressions concurrentielles, aggravées par la volatilité sur les matières premières et les taux de change.

Cette pression est d’autant plus sensible chez Ontex qu’une partie importante du chiffre d’affaires est dégagée sur le segment des marques de distributeurs, où la rentabilité est plus comprimée.