Ontex mis sous pression par les "shorteurs" et les sceptiques

Le producteur de langes Ontex est tombé en disgrâce auprès des investisseurs. L’incertitude entourant les prochains résultats semestriels et la concurrence féroce pèsent sur l’action.

Le cours d’Ontex a atteint lundi son plus bas niveau historique. Mardi, l’action s’est légèrement reprise mais la tendance est clairement orientée à la baisse. Depuis la publication des chiffres trimestriels et d’un avertissement sur résultats en mai et une journée d’investisseurs peu convaincante qui a suivi, Ontex a chuté de 40%.