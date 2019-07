Ontex poursuit son déclin en Europe

Dans un contexte de marché très concurrentiel, Ontex, le spécialiste des produits d'hygiène personnelle, a vu son chiffre d'affaires poursuivre son érosion au premier semestre. Le groupe belge souffre particulièrement en Europe. En Amérique, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, le bond en avant est par contre sensible. L'Ebitda est en net recul.

Un bond en avant sensible dans le reste du monde a permis à Ontex, le spécialiste belge des couches et protections périodiques, de compenser en bonne partie le déclin persistant de ses activités européennes. La société basée à Erembodegem, près d'Alost, a bouclé son premier semestre 2019 sur un chiffre d'affaires de 1,11 milliard d'euros, marquant ainsi un recul de 1,3 % sur base comparable.

Les indices de rentabilité baissent plus nettement. L'excédent brut d'exploitation (Ebitda) récurrent plafonne à 111 millions d'euros (-16,1 %), ramenant ainsi la marge de 11,7 % à 10 %. Maigre consolation: au deuxième trimestre, la baisse du chiffre d'affaires et de l'Ebitda récurrent est moins forte (respectivement -1,1 % et -13,9 %).