Ontex rassemble ses sites de production au Brésil

Afin d’accélérer le redressement de ses activités au Brésil , Ontex a conçu un plan comprenant des initiatives commerciales et opérationnelles. Dans le cadre de ce plan, le producteur de produits d’hygiène personnelle jetables annonce le transfert de son unité de production d’Aparecida de Goiâna vers son site de Senador Canedo situé, lui aussi, dans l’Etat du Goias

Ce déménagement a été décidé après une analyse approfondie et tenant compte de l’efficacité de rassembler toute la production sur un seul site où il est possible de mettre en place des procédures et des technologies efficaces, explique le groupe coté sur Euronext Bruxelles dans un communiqué.