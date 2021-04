Ontex s'active pour mettre en oeuvre son plan de bataille

Revenus stables en 2021

Après avoir annoncé la nomination d’administrateurs , Ontex a renforcé son comité de direction avec un nouveau directeur financier et un "chief supply chain officer". Il poursuit également l’examen en profondeur de son business afin de rationaliser sa structure. Quant à l’analyse du portefeuille d’activités elle est proche de son terme. "L’objectif est d’assurer qu’il puisse maximiser les synergies et l’excellence opérationnelle" précise Ontex dans son communiqué .

Un catalyseur de plus

"Un focus et une discipline plus stricte des coûts aideront la société à améliorer sa performance et à restaurer la confiance."

Alan Vandenberghe de KBC Securities ("acheter" ; 18 euros) se dit très satisfait des changements au niveau de la direction et de la qualité des nouveaux profils. "En outre, les priorités stratégiques qui restent de haut niveau, font sens à nos yeux dans la mesure où nous estimons qu’un focus et une discipline plus stricte des coûts aideront la société à améliorer sa performance et à restaurer la confiance."