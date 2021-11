Ortega, le nom à nouveau tendance chez Zara

Derrière le nom Inditex, qui sent bon le cours de bourse ou la boîte informatique, se niche en réalité la plus grande société de prêt-à-porter au monde. Elle fut fondée en 1985 par Amancio Ortega, qui a débuté dans le métier à l'adolescence en vendant des chemises. Quelques décennies plus tard, son petit business a bien évolué. Aujourd'hui, Inditex est actif dans 216 pays avec plus de 6.500 magasins. À côté de l'emblématique Zara, le groupe compte sept autres grandes chaînes (Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home et Uterqüe).